МИД Испании пока не комментирует решение МИД РФ вызвать испанского посла

МАДРИД, 28 мая. /ТАСС/. МИД Испании пока не комментирует решение внешнеполитического ведомства России вызвать посла королевства в Москве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в испанском министерстве иностранных дел.

По его информации, источники в посольстве королевства подтвердили, что состоялась "встреча по инициативе первого Европейского департамента". Отвечая на вопрос, будет ли дана оценка МИД Испании случившемуся, в ведомстве отметили: "К настоящему моменту ничего [комментария] нет".

Как сообщили во вторник в российским министерстве, посол был вызван в МИД РФ в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля. В ведомстве уточнили, что на встрече испанскому дипломату было указано на противоречие слов политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией.

В опубликованном ранее интервью газете El Periodico Боррель назвал Россию "старым врагом", который представляет угрозу для Европы.