В ОБСЕ осудили избиение журналиста "России-24" чиновником в Хакасии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на сотрудника телеканала "Россия-24" Ивана Литомина в Хакасии и напомнил о недопустимости физического насилия в отношении работников СМИ.

"Я осуждаю нападение главы района в республике Хакасия в Сибири на корреспондента государственного телеканала "Россия-24" Ивана Литомина во время интервью. Журналистам должна быть обеспечена свобода работать в безопасности, без давления, запугивания или угрозы физического насилия", - написал Дезир в своем Twitter.

Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Литомин обратился к главе Ширинского района Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. По факту нападения возбуждено уголовное дело, в рамках которого также будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева.

Партия "Единая Россия" решила исключить Зайцева из своих рядов. Чиновник в свою очередь подал заявление в следственные органы с просьбой привлечь Литомина к ответственности за оскорбление представителя власти.