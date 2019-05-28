Постпред Сирии при ООН обвинил Турцию в организации встречи террористов в Идлибе

ООН 28 мая. /ТАСС/. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари выступил в ходе заседания Совета Безопасности с обвинениями в адрес Турции в организации встречи лидеров террористических группировок в провинции Идлиб.

"Это фото лидеров террористических группировок, которые провели встречу в Идлибе при поддержке турецкой разведки. На этом заседании председательствовал глава фронта "ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС)", - сказал Джаафари, демонстрируя участникам заседания фотографию.

Постпред отметил, что некоторые лица, запечатленные на этой фотографии, являются участниками астанинского процесса и были обязаны не бороться против сирийского правительства.

В переговорах по Сирии, также известных как Астанинский процесс, принимают участие делегации сирийского правительства и оппозиционных сил, представляющих вооруженные группировки, готовые идти на диалог с режимом Башара Асада, а также стран-гарантов - России, Ирана, Турции. Наблюдателями выступают ООН и Иордания (США в мае 2018 г. отказались от участия).