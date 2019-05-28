Источник: Туск представит кандидатов на руководящие посты ЕС к саммиту в июне

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск намерен к следующему саммиту ЕС, который пройдет 20 и 21 июня, составить список кандидатов на все руководящие посты сообщества. Об этом сообщил журналистам во вторник европейский источник на полях проходящего неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Намерение Туска - подготовить список к саммиту в июне с кандидатами для всех руководящих постов - Еврокомиссии, Евросовета, Европейского центрального банка и внешнеполитической службы. Одно имя на каждый пост", - сказал он.

По его словам, на саммите во вторник Туск "хочет понять баланс", чтобы приступить к подготовке этого списка. "Туск выслушает лидеров, чтобы понять ключевые балансы и начать готовить список кандидатов", - добавил он.

Главы государств и правительств стран Евросоюза собираются на второй в этом месяце саммит, чтобы обсудить результаты прошедших 23-26 мая выборов в Европарламент, которые должны привести к смене руководства институтов сообщества. Этот процесс, как считают европейские источники, будет далеко не простым и может затянуться на долгие месяцы, так как большинство стран выступает против нынешней системы назначения главы Еврокомиссии.