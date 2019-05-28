В Госдепе призвали Россию и власти Сирии прекратить наступательные действия в Идлибе

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Россию и власти Сирии прекратить проведение наступательных операций в сирийском Идлибе. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

По ее утверждению, подобные действия представляют собой "безрассудную эскалацию" напряженности в этой сирийской провинции. "Это неприемлемо", - заявила Ортэгус. Она подчеркнула, что Вашингтон призывает Москву и Дамаск прекратить проведение наступательной операции. Она "должна завершиться", добавила Ортэгус. Представитель Госдепартамента подчеркнула также, что США "продолжают испытывать тревогу" по поводу ситуации в этом регионе.

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуда. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов. Как подчеркнул во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией.