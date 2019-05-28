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Политический кризис в Венесуэле

DPA: замглавы МИД Венесуэлы провел встречу с депутатами Бундестага в Берлине

Агентство отмечает, что Иван Хиль стал первым представителем правительства президента Николаса Мадуро, прибывшим в ФРГ после обострения внутриполитического кризиса в стране

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль посетил Берлин, став первым представителем правительства президента Николаса Мадуро, прибывшим в Германию после обострения внутриполитического кризиса в стране. Об этом сообщило во вторник агентство DPA.

По его данным, Хиль встретился с депутатами Бундестага от фракции Левой партии. Кроме того, в программе значилось участие в мероприятии, направленном против вмешательства других стран во внутренние дела Венесуэлы. Встреч с представителями кабмина ФРГ у Хиля не было запланировано, отметило DPA.

Его визит в Берлин состоялся именно в тот день, когда глава МИД ФРГ Хайко Маас проводил в германской столице конференцию по вопросам сотрудничества со странами Латинской Америки, в которой приняли участие министры иностранных дел южноамериканских государств и стран Карибского бассейна. Венесуэла была единственной страной региона, которую не пригласили на мероприятие.

Теги
ГерманияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеМаас, Хайко
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