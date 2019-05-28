Власти США и Гапонцев должны до 14 июня представить отчет о выработке мирового соглашения

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Вашингтонский суд удовлетворил просьбу властей США и известного российского ученого и предпринимателя Валентина Гапонцева, которые запросили дополнительное время на выработку мирового соглашения. Как говорится в опубликованных во вторник материалах суда, следующий совместный отчет о ходе переговоров должен быть предоставлен до 14 июня 2019 года или ранее.

"Стороны должны предоставить следующий совместный отчет до 14 июня 2019 года", - сообщает суд.

Ранее Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в так называемый кремлевский список. 23 мая в окружном суде столицы США состоялось очередное заседание по этому делу, на котором юристы, представляющие истца и ответчика, обсуждали возможность заключения мирового соглашения.

По итогам этого заседания и был составлен упомянутый документ, представляющий собой совместный отчет сторон. Стороны также запросили, чтобы им было предоставлено дополнительное время на попытку урегулирования данного дела, и они предложили суду представить следующий совместный отчет 14 июня 2019 года или ранее.