Туск: глава Еврокомиссии не будет назначен автоматически по схеме "главного кандидата"

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Автоматизма в процедуре назначения главы Европейской комиссии на 2019-2024 годы только на основе результатов выборов в Европарламент (ЕП) не будет. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС. Он также подчеркнул, что лидеры ЕС за рабочим ужином не обсуждали имена возможных кандидатов на пост главы ЕК.

"Мы не обсуждали имена кандидатов, поэтому сегодня задавать вопросы об этом преждевременно", - заявил он.

"Автоматизма в назначении руководителя Еврокомиссии не будет. В базовых документах ЕС четко сказано, что Европейский совет (саммит ЕС) предлагает, а Европейский парламент утверждает главу Еврокомиссии. Новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение обоих институтов - квалифицированного большинства в Совете и большинства в парламенте", - заявил он, дав понять, что система "главного кандидата" (Spitzenkandidat), которая подразумевает назначение на пост главы ЕК лидера парламентского большинства в Европарламенте, не будет реализована буквально.

Без конфликтов

Туск также выразил уверенность, что его ведомству и ЕП удастся избежать межинституционального конфликта, к которому может привести назначение нового председателя ЕК.

"Я уверен, что мы найдем лучший путь вести переговоры с ЕП, потому что это наш общий интерес. Никто не заинтересован в межинституциональном конфликте - ни мы, ни Европарламент", - сказал он.

"Все лидеры хотят хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров по назначению [главы ЕК]. Как я сказал, мы хотим уважать ЕП и его мнение", - добавил Туск. Он также сообщил, что на саммите заявил о своей позиции уходящему главе Европарламента Антонио Таяни о том, что "автоматизма в назначении председателя ЕК не будет".

Ранее Таяни после консультаций с лидерами основных парламентских фракций заявил, что все ведущие фракции ЕП будут добиваться назначения нового главы Еврокомиссии только по системе "главного кандидата".

Выборы в Европарламент

По словам Туска, самая высокая за последние 25 лет явка на выборах в Европарламент является хорошим предзнаменованием для Евросоюза. Явка на выборах 23-26 мая составила 50,95% - наивысший показатель после европейских выборов 1994 года.

"Мы были очень счастливы увидеть такую явку. Самая высокая явка за 25 лет - это добрый знак для Евросоюза. Теперь, кто бы ни возглавил европейские институты, у них будет сильный мандат от народа", - отметил он.

В то же время Туск признал, что большинство в Европарламенте теперь будет сформировать сложнее после серьезных потерь позиций социалистов и христианских демократов.

"Правда, у нас теперь будет более сложный Европарламент, в нем потребуется три партии, чтобы обеспечить большинство. Но я очень доволен и этим, поскольку Европарламент станет более представительным", - заявил Туск.

Согласование руководителей

Лидеры ЕС согласились поручить Туску изучить и согласовать с ЕП и между собой имена кандидатов на ключевые позиции в основных органах Евросоюза до следующего саммита. Об этом заявил во вторник премьер-министр Швеции Стефан Лёвен после неофициального саммита стран сообщества.

"Все согласились, что будет правильно, если он станет руководить этим процессом. Мы постараемся прийти к решению в июне", - отметил он.

На встрече не обсуждались конкретные имена, подчеркнул Лёвен.

"Были хорошие дискуссии. Существует консенсус по критериям [для кандидатов], которые мы установили, как с точки зрения гендерного равенства, так и с точки зрения географического баланса, малых и крупных государств и так далее. Всем также ясно, что может быть нелегко выполнить все критерии, но именно так мы должны все рассматривать", - пояснил Лёвен.

"Понятно, что кандидатуре требуется определенный опыт, чтобы ранее была руководящая должность и так далее. Из этого следует исходить", - продолжил он, не став комментировать, какие имена назовет на в переговорах с Туском Швеция.