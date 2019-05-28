WSJ: число преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке выросло на 83%

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка с начала года зарегистрировала 176 сообщений о преступлениях, совершенных на почве религиозной и расовой ненависти, что на 83% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, сославшись на данные за период с 1 января по 19 мая.

Большая часть преступлений - 103 - носила ярко выраженный антисемитский характер, сообщила газета, напомнив, что в прошлом году было зафиксировано 50 таких преступлений. В то же время, по данным газеты, за совершение преступлений на почве ненависти в городе с начала года было арестовано в общей сложности 65 человек.

Власти Нью-Йорка с населением 8,62 млн человек, где, по оценкам, проживает более миллиона евреев, принимает меры по борьбе с преступлениями на почве ненависти, отметила газета. С января нынешнего года в городе начало действовать Управление по предотвращению преступлений на почве ненависти (Office of Hate Crime Prevention), созданное по инициативе муниципалитета. Мэр города Билл де Блазио в проекте бюджета на 2020 год предусмотрел на его финансирование $336 тыс., однако, как отметила, члены муниципалитета считают, что эту сумму следует увеличить еще на $139 тыс. с тем, чтобы новое ведомство работало более эффективно.

"Жители Нью-Йорка должны свободно молиться, не испытывая при этом опасений, - привела газета мнение спикера нью-йоркского муниципалитета Кори Джонсона. - Сейчас они так поступать не могут. У нас в Нью-Йорке кризисная ситуация с антисемитскими преступлениями. Это общенациональная проблема, однако в Нью-Йорке таких инцидентов слишком уж много".

По данным американской правозащитной организации Антидиффамационная лига, в 2018 году в США было зарегистрировано 1879 преступлений антисемитского характера, на 99% больше, чем в 2015 году.