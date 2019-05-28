Макрон заявил о готовности созвать встречу в нормандском формате, когда будут условия

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в нормандском формате, когда будут созданы политические условия. Об этом он заявил во вторник журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность. У нас будут контакты [с новым президентом Украины]. Я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит. Как только политические условия будут созданы с этой стороны, мы это сделаем [созовем встречу в нормандском формате]", - сказал он.

Ранее 21 мая канцлер ФРГ и французский президент обсудили с российским лидером в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после смены президента в Киеве. После этого Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны подтвердили необходимость полноценной реализации "Минска", также подтвердили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.