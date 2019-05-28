Оппозиционная "Фианна фойл" победила на выборах в местные органы власти Ирландии

ДУБЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Оппозиционная "Фианна фойл" укрепилась в роли первой партии в местных органах власти Ирландии - советах графств и городских советах. Согласно официально обнародованным во вторник результатам выборов, проходивших 24 мая, в один день с выборами в Европарламент, главная оппозиционная сила набрала 26,9% голосов, а правящая "Фине гэл" - 25,3%. Явка составила 50,2%.

Третье место с показателем 9,5% голосов заняла "Шинн фейн", которую местные наблюдатели называют главным проигравшим на последних выборах - партия лишилась около половины своих мандатов в местных советах. Главной же сенсацией выборов в Ирландии стала "Партия зеленых", набравшая рекордные в своей истории 5,5%.

"Успех зеленых - это серьезный сигнал для всей ирландской политики. Совершенно очевидно, что избиратели ожидают от правительства активных шагов в продвижении климатической повестки", - отметил по результатам экзитполов премьер-министр Ирландии и лидер "Фине гэл" Лео Варадкар.

Глава ирландского правительства исключил перспективу скорых досрочных выборов в стране. "Помимо результатов местных выборов необходимо держать в уме и другие факторы, в частности Brexit, - пояснил Варадкар.- Ирландии важно иметь стабильное правительство".

Лидер "Фианна фойл" Михол Мартин указал, что решение о досрочных парламентских выборах является прерогативой премьер-министра. Он подтвердил свою поддержку правительству меньшинства. "В интересах государства и всех ирландских граждан сегодня - завершить необходимую подготовку к сценарию неуправляемого Brexit", - отметил Мартин.

После всеобщих выборов 2016 года правоцентристская консервативная партия "Фине гэл" потеряла большинство в парламенте и была вынуждена пойти на заключение политического пакта о внешней поддержке с "Фианна фойл". Крупнейшая оппозиционная партия тогда смогла более чем вдвое увеличить свое присутствие в парламенте. Теперь же ее позиции укрепились и на уровне местных советов.