Спикер британской Палаты общин и в этом году не желает видеть Трампа в парламенте

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу в этом году вновь высказался против того, чтобы президент США Дональд Трамп выступил с речью в главном законодательном органе Соединенного Королевства во время предстоящего государственного визита, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II. Об этом он заявил во вторник в вашингтонском Институте Брукингса.

"Что касается президента Трампа, то, во-первых, я не получал никакого запроса по поводу того, чтобы президент Трамп выступил перед обеими палатами парламента, такого запроса не было", - сказал он.

"Во-вторых, стоит упомянуть, что <...> за границей, и я использую этот термин в политическом значении, существует взгляд, что есть некая нерушимая норма, устоявшееся священное правило, чтобы приезжающий с визитом в Соединенное Королевство президент Соединенных Штатов выступал перед обеими палатами парламента. Вы уж извините, что я так говорю, но это нет так. Это ни в коем случае не является нерушимой нормой или правилом. Это часто происходило, но это происходило не каждый раз", - пояснил Беркоу. Он напомнил, что перед членами британского парламента в свое время выступали 40-й президент США Рональд Рейган и 44-й президент США Барак Обама, а вот, например, 43-й президент США Джордж Буш - младший, хотя и посещал страну с государственными визитом, ни разу не выступал.

По словам спикера, свое негативное отношение к выступлению Трампа в парламенте он уже изложил 6 февраля 2017 года - перед предыдущим визитом президента США в Великобританию. Тогда он связал отказ принять Трампа в Вестминстерском холле, здании с 900-летней историей, являющемся самым старым сооружением в парламентском комплексе, в том числе с введением в США указа о запрете миграции. "Я очень остро чувствую наше неприятие расизма и сексизма, нашу поддержку принципа равенства перед законом и независимой судебной системы и что это - чрезвычайно важные принципы в Палате общин", - заявил тогда Беркоу.

"Мне нечего добавить или вычесть из того, что я сказал в феврале 2017 года. С тех пор не произошло ничего, что побудило бы меня изменить мою точку зрения", - подчеркнул он во время выступления в Институте Брукингса.

Государственный визит Трампа в Великобританию состоится 3-5 июня. Самая активная роль в программе предстоящих мероприятий будет возложена на принца Чарльза, который заменит на торжествах своего 97-летнего отца принца Филипа, отошедшего в связи с преклонным возрастом от выполнения обязанностей члена королевской семьи.