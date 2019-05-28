Руководство правящей в Румынии партии приняло важные кадровые решения

БУХАРЕСТ, 29 мая. /ТАСС/. Участники завершившегося в среду ночью заседания Национального исполкома правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) приняли ряд важных кадровых решений. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Заседание было созвано после того, как СДП показала слабый результат на прошедших в воскресенье в стране выборах в Европарламент, а также после того, как Высокий кассационный суд приговорил в понедельник лидера СДП и спикера Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Ливиу Драгню к 3,5 года тюремного заключения за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением.

Временный председатель СДП и премьер-министр Виорика Дэнчилэ сообщила на пресс-конференции, что участники высказались за то, чтобы левоцентристская коалиция СДП и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) оставалась у власти, пока сохраняет парламентское большинство. Решение о дате проведения чрезвычайного съезда СДП, на котором предстоит избрать партийного лидера и кандидата в президенты на предстоящих в конце года выборах, будет принято на заседании Постоянного национального бюро на будущей неделе в понедельник.

Участники проголосовали за то, чтобы мэр Бухареста Габриела Фиря заняла должность заместителя председателя СДП и временного председателя столичной партийной организации, Паул Стэнеску - исполнительного председателя СДП, а Родика Нассар - генерального секретаря партии. Ряд лиц, которые были близки к Драгне, освобождены от должностей в партии и правительстве.

На пост вице-премьера по вопросам стратегического партнерства выдвинут Титус Корлэцян, министра юстиции - Ана Бирчалл, министра по европейским фондам - Роксана Мынзату, министра по делам соотечественников за рубежом - Наталия Интотеро. Эти назначения будут направлены на утверждение президенту.

Марчел Чолаку предложен кандидатом на должность спикера Палаты депутатов, освободившуюся в результате осуждения Драгни. Голосование в парламенте по этому вопросу пройдет в среду.