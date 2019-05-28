Ливийская армия передала Каиру одного из наиболее разыскиваемых в Египте террористов

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара передала Каиру одного из наиболее разыскиваемых в Египте главарей террористов Хишама Ашмауи. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, его выдача состоялась во время необъявленного визита шефа Управления общей разведки АРЕ Аббаса Камеля в соседнюю строну, где он встретился с Хафтаром в ставке главного командования армии в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази (около 1000 км к востоку от Триполи). Как заявили в ЛНА, экстрадиция радикала состоялась "в рамках совместных усилий по борьбе с терроризмом в Северной Африке". По данным новостного портала Afrigatenews, вместе с ним также выдан еще один главарь террористов, египетский экстремист Сафуат Зейдан.

Оба боевика были захвачены с разницей в два дня в октябре прошлого года в средиземноморском городе Дерна в ходе операции хафтаровцев против окопавшихся там террористов. Все это время Каир добивался их возвращения для суда на родине.

Бывшего офицера спецназа ВС АРЕ 43-летнего Ашмауи (второе имя Абу Омар аль-Мухаджир) как в Ливии, так и на родине обвиняют в серии крупных нападений и диверсий. Он считается одним из организаторов совершенной в октябре 2017 года к юго-западу от Каира скоординированной атаки, в результате которой были убиты 16 египетских силовиков, в том числе 11 офицеров.

Кто такой Ашмауи?

Ашмауи поступил на службу в спецназ египетской армии "Ас-Саика" ("Молния") в 1996 году. В 2007 году был отстранен от воинской службы за радикальные взгляды, а его дело было передано в военный трибунал. После окончательного увольнения из рядов ВС в 2011 году он занимался бизнесом, однако позднее попал под влияние одной из такфиристских групп и сформировал в Каире местную ячейку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима", после вождения в ИГ сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").

По имеющимся данным, в 2013 году он перебрался в Турцию, а оттуда в Сирию, где воевал на стороне экстремистов против правительственных войск Башара Асада, однако с началом народных выступлений летом того же года, приведших к свержению ставленника исламистов президента Египта Мухаммеда Мурси, вернулся на родину и участвовал в протестах "Братьев-мусульман", которые неоднократно приводили к насилию и беспорядкам.

Затем боевик скрывался в районе Дерны, где организовал тренировочный лагерь ИГ, однако позднее откололся от группировки и основал ливийское крыло организации "Аль-Мурабитун" (связана с "Аль-Каидой", террористическая организация, запрещена в РФ). Ашмауи причастен к неудавшемуся покушению на экс-главу МВД АРЕ Мухаммеда Ибрагима и убийству генпрокурора страны Хишама Бараката.

В Египте он заочно приговорен к смертной казни за атаку в Эль-Фарафре - нападение на армейский опорный пункт, совершенное в середине июля 2014 года в 100 км от города Эль-Фарафра на границе провинции Новая Долина (630 км к юго-западу от Каира), в результате которой погибли 22 солдата. В Ливии Ашмауи считался одним из наиболее опасных иностранных террористов. Ранее он входил в руководство альянса экстремистских группировок "Совет шуры моджахедов Дерны", контролировавших этот средиземноморский город до его освобождения силами ЛНА в июне прошлого года.

Что касается Зейдана, то он также числился среди членов руководящей верхушки альянса и отвечал за личную охрану Ашмауи. Египетские власти включили его в список одного из наиболее разыскиваемых боевиков, скрывающихся за границей.