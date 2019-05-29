В Австралии приведен к присяге новый кабинет министров

СИДНЕЙ, 29 мая. /ТАСС/. Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув привел к присяге членов нового правительства страны. Об этом в среду сообщает национальный телеканал SBS.

Правительство было сформировано после того, как в ходе парламентских выборов 18 мая правящая Либерально-Национальная коалиция одержала победу и сохранила контроль над Палатой представителей парламента. "Наша команда сосредоточится на удовлетворении нужд простых австралийцев, поскольку именно благодаря их поддержке мы получили возможность служить нашим людям и нашей стране", - отметил премьер-министр Скотт Моррисон.

После формирования нового кабинета ключевые министры сохранили свои портфели, однако появился и ряд новых глав ведомств, пришедших на замену проигравшим выборы членам правящей коалиции. Так Бриджет Маккинзи стала первой в истории страны женщиной, возглавившей работу Министерства сельского хозяйства Австралии. Правительство покинул бывший министр обороны Кристофер Пайн, его место заняла Линда Рейнолдс.

Ожидается что новый парламент Австралии проведет свое первое заседание уже в первую неделю июля.

Парламентские выборы в Австралии состоялись в субботу, 18 мая. В их ходе австралийцы избрали 151 депутата Палаты представителей и 40 (из 76) сенаторов. Согласно данным национального избиркома, в выборах приняли участие более 16,4 млн граждан страны.