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Туск: институты ЕС должны возглавить двое мужчин и две женщины

Смена руководства Европарламента должна произойти в июле

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Институты Евросоюза в духе принципа равенства полов должны возглавить двое мужчин и две женщины. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обсуждению результатов выборов в Европарламент и будущем назначении нового главы Еврокомиссии, который 1 ноября должен сменить на этом посту Жан-Клода Юнкера

"Институты ЕС должны возглавлять две женщины и двое мужчин", - заявил Туск, отвечая на вопрос, не пришло ли время женщине возглавить исполнительную структуру Евросоюза.

Среди трех главных претендентов на этот пост, выдвинутых тремя лидирующими фракциями Европарламента, только одна женщина - еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую поддерживают либеральные демократы.

Помимо председателя Еврокомиссии, который обладает самыми широкими полномочиями в Евросоюзе, лидеры ЕС должны определиться с кандидатурами на посты глав Европарламента, Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС. Смена руководства Европарламента должна произойти в июле, а полномочия руководителей всех остальных институтов ЕС истекают 31 октября.

Теги
БельгияТуск, Дональд
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