Южнокорейская партия требует наказать депутата, передавшего журналистам тайную информацию

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Правящая в Республике Корея Демократическая партия "Тобуро" потребовала наказать депутата от оппозиции, разгласившего конфиденциальные детали состоявшегося 7 мая телефонного разговора президента страны Мун Чжэ Ина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщила на пресс-конференции в Сеуле официальный представитель политического движения Юн Чун Сук.

Расследование установило, что информацию о содержании беседы двух президентов передал депутату Корейской партии свободы Хан Хё Сану сотрудник южнокорейского посольства в Вашингтоне. Затем парламентарий разгласил эту информацию журналистам. Дипломата уже отозвали на родину, где ему грозит внушительный тюремный срок. Депутата же пока защищает неприкосновенность, и правящая партия намерена лишить его мандата и соответствующей защиты.

"Хан [Хё Сан] объяснил незаконное разглашение секретных сведений правом общественности на свободное получение информации, но это заявление - абсурд чистой воды", - подчеркнула Юн Чун Сук. По ее словам, рассмотрением инцидента в ближайшее время займется парламентский комитет по этике, который вынесет независимый вердикт.

По данным южнокорейских СМИ, в ходе телефонной беседы южнокорейский президент пригласил Трампа посетить Сеул сразу после запланированного на 25-28 мая визита в Японию. Оппозиционный депутат после этого заявил журналистам, что Мун Чжэ Ин "умолял" Трампа заехать в Южную Корею.