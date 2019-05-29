Лидеры государств ЕС пообещали не конфликтовать с Европарламентом из-за поста главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошел во вторник в Брюсселе для обсуждения первых результатов выборов в Европарламент и ситуации вокруг назначения нового главы Еврокомиссии. Конкретные имена не обсуждались, решался вопрос: быть или не быть системе "главного кандидата" (Spitzenkandidat), которая подразумевает назначение на пост главы Еврокомиссии лидера большинства в Европарламенте.

По итогам саммита председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что автоматизма в процедуре назначения главы Европейской комиссии на 2019-2024 годы лишь на основе результатов выборов в Европарламент (ЕП) не будет. Имя кандидата на пост главы Еврокомиссии, приемлемое для Европейского совета, в который входят главы всех пока еще 28 стран Евросоюза, должно быть названо на следующем плановом саммите 20-21 июня.

Без автоматизма, имен и конфликтов

"Мы не обсуждали имена кандидатов, поэтому сегодня задавать вопросы об этом преждевременно", - заявил Туск.

"Автоматизма в назначении руководителя Еврокомиссии не будет. В базовых документах ЕС четко сказано, что Европейский совет [саммит ЕС] предлагает, а Европейский парламент утверждает главу Еврокомиссии. Новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение обоих институтов - квалифицированного большинства в Совете и большинства в парламенте", - заявил он, дав понять, что система "главного кандидата" которая подразумевает назначение на пост главы ЕК лидера парламентского большинства в Европарламенте, не будет реализована буквально.

Туск выразил уверенность, что его ведомству и Европарламенту (ЕП) удастся избежать межинституционального конфликта, к которому может привести назначение нового председателя Еврокомиссии (ЕК).

"Я уверен, что мы найдем лучший путь вести переговоры с ЕП, потому что это наш общий интерес. Никто не заинтересован в межинституциональном конфликте - ни мы, ни Европарламент", - сказал он. "Все лидеры хотят хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров по назначению [главы ЕК]. Как я сказал, мы хотим уважать ЕП и его мнение", - добавил Туск.

Он также сообщил, что на саммите заявил о своей позиции уходящему главе Европарламента Антонио Таяни.

Противоречия между институтами

Однако Европарламент уже чувствует себя ущемленным в правах. Чуть раньше выступления Туска глава Европарламенте Антонио Таяни заявил после консультаций с лидерами основных парламентских фракций, что все они приемлют лишь назначение председателя ЕК по системе "главного кандидата".