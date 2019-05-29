Лидеры государств ЕС пообещали не конфликтовать с Европарламентом из-за поста главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошел во вторник в Брюсселе для обсуждения первых результатов выборов в Европарламент и ситуации вокруг назначения нового главы Еврокомиссии. Конкретные имена не обсуждались, решался вопрос: быть или не быть системе "главного кандидата" (Spitzenkandidat), которая подразумевает назначение на пост главы Еврокомиссии лидера большинства в Европарламенте.
По итогам саммита председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что автоматизма в процедуре назначения главы Европейской комиссии на 2019-2024 годы лишь на основе результатов выборов в Европарламент (ЕП) не будет. Имя кандидата на пост главы Еврокомиссии, приемлемое для Европейского совета, в который входят главы всех пока еще 28 стран Евросоюза, должно быть названо на следующем плановом саммите 20-21 июня.
Без автоматизма, имен и конфликтов
"Мы не обсуждали имена кандидатов, поэтому сегодня задавать вопросы об этом преждевременно", - заявил Туск.
"Автоматизма в назначении руководителя Еврокомиссии не будет. В базовых документах ЕС четко сказано, что Европейский совет [саммит ЕС] предлагает, а Европейский парламент утверждает главу Еврокомиссии. Новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение обоих институтов - квалифицированного большинства в Совете и большинства в парламенте", - заявил он, дав понять, что система "главного кандидата" которая подразумевает назначение на пост главы ЕК лидера парламентского большинства в Европарламенте, не будет реализована буквально.
Туск выразил уверенность, что его ведомству и Европарламенту (ЕП) удастся избежать межинституционального конфликта, к которому может привести назначение нового председателя Еврокомиссии (ЕК).
"Я уверен, что мы найдем лучший путь вести переговоры с ЕП, потому что это наш общий интерес. Никто не заинтересован в межинституциональном конфликте - ни мы, ни Европарламент", - сказал он. "Все лидеры хотят хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров по назначению [главы ЕК]. Как я сказал, мы хотим уважать ЕП и его мнение", - добавил Туск.
Он также сообщил, что на саммите заявил о своей позиции уходящему главе Европарламента Антонио Таяни.
Противоречия между институтами
Однако Европарламент уже чувствует себя ущемленным в правах. Чуть раньше выступления Туска глава Европарламенте Антонио Таяни заявил после консультаций с лидерами основных парламентских фракций, что все они приемлют лишь назначение председателя ЕК по системе "главного кандидата".
Проблема вокруг назначения нового главы Еврокомиссии обострилась после потери традиционного большинства в Европарламенте социалистами и христианскими демократами, которых представляет ЕНП. Вечером в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС, который может выдвинуть своего кандидата на пост ЕП, не утвержденного фракциями Европарламента.
"Все фракции Европарламента полностью поддерживают систему единого кандидата. Это единственная установленная в ЕС система назначения", - заявил Таяни.
В свою очередь, лидер ЕНП и кандидат от этой партии на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер заявил на съезде, что ЕНП "готова к любым компромиссам с остальными политическими силами".
По последним обобщенным предварительным данным Европарламента (официальные итоги выборов 23-26 мая все еще не подведены), Европейская народная партия получила на выборах 180 голосов, потеряв 36 мандатов, но сохранив первое место. Социалисты, кандидатом от которых выступает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс - 146 голосов, потеряв 40 мандатов. На третье место вышли либеральные демократы: 109 голосов с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер в качестве претендента на пост главы ЕК, приобретя 41 мандат. Ни одна из трех этих партий, которые являются идеологическими оппонентами, пока не имеет четкого плана, как собрать коалицию, чтобы заручиться большинством в 376 голосов в парламенте, который насчитывает 751 депутата.
В этой связи ряд лидеров ЕС во главе с Эмманюэлем Макроном выступили за возврат к старой системе назначения главы ЕК, которую согласовывал саммит Евросоюза. Макрон является противником назначения немца Манфреда Вебера на этот пост и, по информации источников в Брюсселе, готов выдвинуть кандидатуру француза Мишеля Барнье, главного переговорщика ЕС по Brexit.
Противоречия между лидерами
Хотя имена на саммите и не обсуждались, дух старого франко-германского соперничества в полной мере проявился на встрече в верхах: Макрон против немца Вебера, Меркель против француза Барнье.
Из их заявлений на брифингах после саммита этот вывод напрашивается, хотя оба лидера пока воздержались от прямой критики неприемлемых для них кандидатов.
Макрон заявил, что руководящие посты в основных органах Евросоюза должны занимать "сильные руководители, лучшие, компетентные, харизматичные, которые будут пользоваться поддержкой большинства". Ключевое слово в этой фразе - "харизматичные", ведь в политических кругах европейских столиц недостаток личной харизмы Вебера уже стал поговоркой.
По словам французского президента, для реализации амбициозных планов ЕС на ключевые посты сообщества необходимо выбирать "мужчин и женщин, которые имеют опыт и авторитет". Отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост руководителя Еврокомиссии (ЕК), Макрон назвал имена еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, главного переговорщика ЕС по Brexit Барнье и первого замглавы ЕК Франса Тиммерманса. Фамилия Вебера не прозвучала.
Макрон также подтвердил, что Туск предложит кандидатуры на основные посты в руководстве ЕС к июньскому саммиту организации.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель призвала все стороны в Брюсселе "быть толерантными и готовыми к компромиссу". По ее словам, не следует принимать решения, которые позже могут осложнить работу, в частности принятие бюджета сообщества.
Меркель также выразила мнение, что лидеры ЕС провели во вторник в Брюсселе "хорошие, очень взвешенные и гармоничные дискуссии". Тем не менее, она признала разногласия по вопросу преемника Юнкера на посту главы ЕК. "Мы были едины во мнении, что сегодня пока не сможем принять решение", - подчеркнула канцлер.
И снова Brexit
Лидеры ЕС не могли не упомянуть главную проблему сегодняшнего Евросоюза - Brexit. Отвечая на вопросы журналистов, Туск назвал кризис с выходом Великобритании из ЕС "вакциной от евроскептицизма".
"Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и фейковой антиевропейской информации", - полагает Туск. Он также выразил предположение, что Евросоюз становится менее радикальным, поскольку "многие радикальные популистские партии начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование".
Туск ранее неоднократно заявлял, что предпочел бы, чтобы британцы отменили Brexit. Однако на выборах в Европарламент в Великобритании с большим отрывом победило движение за Brexit убежденного евроскептика Найджела Фараджа.