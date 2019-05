Мэттис готовит к публикации мемуары

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис опубликует этим летом свои мемуары, но сразу предупреждает, что читатели не найдут в них откровений о нынешнем американском лидере Дональде Трампе. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

"Моей целью при написании этой книги было изложить усвоенные за 43 года службы уроки тем, кому это может быть полезно, будь то в армии или в обычной гражданской жизни", - отметил 68-летний экс-министр.

Мемуары выйдут под названием "Позывной "Хаос": учимся руководить" (Call Sign Chaos: Learning to Lead). В своей книге, которая поступит в продажу 16 июля, Мэттис расскажет об опыте, полученном во время участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Он получил позывной "Хаос", когда возглавлял седьмой полк Корпуса морской пехоты США в середине 1990-х годов. Трамп предпочитал называть его "Бешеным псом" - прозвищем, к которому Мэттис относился с презрением.

Без откровений

При этом бывший руководитель министерства подчеркнул, что его книга не будет посвящена Трампу. "Я человек старой закалки. Я не пишу о действующих президентах, поэтому те, кто ищет откровений [о Трампе], будут разочарованы. Я хочу поделиться приобретенным опытом и усвоенными уроками. Они подготовили меня к трудностям, которые я не мог предвидеть", - подчеркнул Мэттис. В своих мемуарах он отказался "рассматривать горячую политическую риторику современности".

Экс-глава Пентагона написал книгу в соавторстве с бывшим помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности Бингом Уэстом. AP отмечает, что Мэттис заключил с издательским домом Random House соглашение о публикации еще до того, как возглавил оборонное ведомство в начале 2017 года. При этом, пояснило агентство, мемуары будут, в частности, касаться событий последних нескольких лет.

Это уже не первая книга экс-министра. В августе 2016 года он стал соавтором "Воины и граждане: взгляды американцев на наши вооруженные силы" (Warriors and Citizens: American Views of Our Military).

В конце марта работавший помощником и главным составителем речей шефа Пентагона Гай Снодграс пообещал в своей книге рассказать всю правду о непростых отношениях между Мэттисом и Трампом. Он готовит к публикации мемуары под названием "Держать оборону: Изнанка Пентагона при Трампе с генералом Мэттисом" (Holding the Line: Inside Trump’s Pentagon With General Mattis), которые поступят в продажу 29 октября.

Многие бывшие сотрудники вашингтонской администрации или предвыборного штаба Трампа в последнее время публиковали свои мемуары, но Мэттис станет первым экс-министром кабинета республиканца, написавшим книгу.

О Мэттисе

Мэттис 40 лет прослужил в морской пехоте, участвовал в военных действиях в Ираке и Афганистане, занимал разные командные должности и в августе 2010 года возглавил Центральное командование ВС США, в зоне оперативной ответственности которого находятся страны Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. В 2013 году, имея все четыре звезды на генеральских погонах, он ушел в отставку после того, как у него возникли разногласия с администрацией Барака Обамы по иранскому вопросу (Мэттис придерживался жесткой позиции по отношению к республике, в то время как Вашингтон взял курс на урегулирование противоречий дипломатическими методами). В августе 2013 года отставной генерал начал сотрудничать с Институтом Гувера - политическим исследовательским центром при Стэнфордском университете в Калифорнии.

После победы Трампа на выборах Мэттис получил предложение войти в новую американскую администрацию и в январе 2017 года возглавил Пентагон. 19 декабря прошлого года Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, вызвав тем самым недовольство Мэттиса и некоторых других американских военачальников. Уже 20 декабря президент сообщил, что Мэттис уходит в отставку. Исполняющим обязанности министра был назначен его первый заместитель Патрик Шанахан.

Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что покидает должность из-за расхождений во взглядах с президентом. С тех пор Трамп неоднократно ставил под сомнение результаты его работы на посту министра обороны и выражал недовольство его прежними решениями. С 1 мая Мэттис возобновил работу в Институте Гувера.