Эксперт: США взяли курс на заморозку конфликта на юго-востоке Украины

"Судя по вчерашним заявлениям Волкера, США взяли курс на заморозку конфликта на юго-востоке Украины, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Утверждая, что "Украина не может сделать для выполнения минских соглашений больше, чем уже сделала", он фактически призвал Киев ничего больше не делать для выполнения резолюции ООН по Донбассу. Таким образом Волкер пытается заморозить мирный процесс, а вместе с ним и конфликт".

"Поддержав на выборах Петра Порошенко, - продолжал Чеснаков, - Волкер явно растерялся, когда его кандидат потерпел полное фиаско. Он обеспокоен, поскольку плохо знает Владимира Зеленского и опасается, что новый президент Украины, будучи популистом, прислушается к мнению украинского народа и выполнит минские соглашения".

"Волкеру нужна пауза, чтобы оказать на Зеленского давление и убедить "слугу народа", что его народ ошибается и что война на самом деле благо, - считает российский эксперт. - В подтверждение незаинтересованности Вашингтона в урегулировании можно привести и тот факт, что госсекретарь США Майкл Помпео вообще не поднимал проблему Украины на недавних переговорах в Сочи".

Также Алексей Чеснаков выразил удивление тем, откуда у Волкера информация о том, что якобы возможна встреча в "нормандском формате" в июле. "Эксперты и представители лидеров "нормандской четверки", конечно, постоянно находятся в контакте, их встречи или телефонные конференции возможны, - отметил он. - Но проведение саммита в июле при полном отсутствии позитивных шагов со стороны Киева мне кажется невероятным".