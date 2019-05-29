В Литве возобновят расследование дела о событиях января 1991 года

ВИЛЬНЮС, 29 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы отозвала решение о прекращении расследования дела о январских событиях 1991 года. Об этом в среду сообщила журналистам представитель ведомства по связям с общественностью Элена Мартинонене.

"Решение о прекращении расследования, принятое 30 апреля ведущим дело прокурором, отменено вышестоящим прокурором", - сказала она.

Как пояснила Мартинонене, по мнению должностного лица, отменившего прежнее решение, следствию необходимо выполнить некоторые процессуальные действия. Однако какие именно действия имеются в виду, конкретизировано не было.

Возобновляемое расследование было выделено из основного дела в 2014 году. Согласно прокуратуре, в его рамках расследуются вероятные преступления против человечности и военные преступления. Детали не уточняются.

Основное дело о январских событиях более чем четвертьвековой давности находится в суде более трех лет. В марте текущего года был объявлен приговор.

События 1991 года

В январе 1991 года во время политического двоевластия с уличными стычками сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе СССР, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона в гибели гражданских лиц обвинила советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины. Эти страны не сочли для себя возможным содействовать Вильнюсу в преследовании своих граждан и отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда по делам в очередной раз легально въехал из Калининградской области. Второй - проживающий в Вильнюсе гражданин России, бывший военнослужащий Геннадий Иванов.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Вердиктом суда им назначены различные - от четырех до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе Мелю - семь, Иванову - четыре года тюрьмы. Адвокаты граждан РФ приговор обжаловали с требованием оправдать подзащитных.

Позиция России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора.

Вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.