Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи Киевского территориального управления ГБР начали досудебное расследование в связи с возможной потерей должностными лицами администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - говорится в сообщении ГБР на странице в Facebook. При этом уточняется, что дело открыто по статье о потере документов, содержащих государственную тайну, что привело к тяжким последствиям.

В вторник секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. По его словам, это произошло во время смены власти. Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко ответил на это, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю.

Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, назвал факт пропажи техники "мародерством" и призвал расследовать данный инцидент.