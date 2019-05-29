Маас и Ле Дриан обсудят с Зеленским "Минск" и борьбу с коррупцией на Украине

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита на Украину 30 мая обсудят с президентом республики Владимиром Зеленским урегулирование конфликта в стране, а также реализацию реформ. Об этом сообщила в среду журналистам в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Франция и Германия вместе работают в рамках "нормандского формата", чтобы уладить конфликт на Украине. Во время визита они в очередной раз заверят, что поддерживают страну в этот сложный переходный период", - сказала Адебар.

"Мира можно будет добиться, только если минские соглашения будут соблюдаться обеими сторонами", - добавила она.

"Министры также дадут понять, что они ожидают продолжения реформ", - сказала Адебар. "Борьба с коррупцией - центральный элемент", - добавила представитель МИД в этом контексте.