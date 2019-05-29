Новый президент Латвии заявил, что стране важны хорошие соседские отношения с Россией

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Латвия заинтересована в хороших соседских отношениях с Россией. Об этом заявил в среду новоизбранный президент этой республики Эгилс Левитс.

"Россия важна для нас как соседняя страна. Для нас важно, чтобы у нас были хорошие соседские отношения. Россия - непростой партнер в связи с ее позицией в вопросах международного права, а также... относительно вопроса оккупации стран Балтии. Но это не должно мешать сотрудничеству с Россией в других сферах, где это возможно", - сказал он в эфире Латвийского радио.

Левитс считает, что Латвия должна выстраивать свои взаимоотношения с РФ через Евросоюз. "Мое мнение таково, что мы наши отношения с Россией должны создавать в рамках общей внешней политики Евросоюза, которая касается России, и нашу политику с Россией нужно пытаться формировать через ЕС, чтобы это была общая политика ЕС", - указал он. "Дипломатия - это большая, длительная и интенсивная работа, и она может привести в результате к визиту в Россию и к переговорам с Россией, если бы был сигнал, что в них есть какой-то смысл", - отметил он.

Сейм (парламент) Латвии в среду избрал нового главу государства. Им стал судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, кандидатуру которого в ходе открытого голосования поддержал 61 депутат. Срок полномочий нынешнего главы государства Раймондса Вейониса, ставшего президентом в 2015 году, истекает в июле.