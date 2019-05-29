Король Нидерландов пригласил Трампа посетить страну

ГААГА, 29 мая. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер направил приглашение президенту США Дональду Трампу нанести визит в страну. Об этом сообщила в среду газета De Telegraaf со ссылкой на Информационную службу правительства Нидерландов.

"Трамп приглашен для участия в памятных мероприятиях в городе Тернёзен по случаю 75-летия Битвы за устье Шельды", - информировало издание.

С этим приглашением, подчеркнула газета, "король рискует поставить себя в крайне неудобное положение", поскольку шансы на то, что американский президент действительно приедет, невелики. Обычно монарх направляет приглашение только тогда, когда есть все основания полагать, что получатель согласится нанести визит.

Посол США в Нидерландах Пит Хукстра подтвердил, что "президент получил приглашение от короля". Однако он отказался говорить относительно возможности приезда Трампа.

Нидерланды рассчитывали, что Трамп приедет на Глобальный саммит по предпринимательству, который пройдет в стране на следующей неделе. Однако график президента США не позволяет ему посетить это мероприятие. Вместо него во встрече примут участие дочь главы американского государства Иванка и госсекретарь США Майкл Помпео.

Битва за устье Шельды шла с 2 октября по 8 ноября 1944 года и стала важной военной операцией в рамках освобождения Бельгии и Нидерландов от нацизма. Приглашение для участие в памятных мероприятиях в Тернёзене направлено также королю Бельгии Филиппу и главам государств и правительств союзных войск - Великобритании, Канады и Франции.