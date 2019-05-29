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Кризис в Сирии

Глава британского МИД призвал Россию защитить гражданское население в Идлибе

Москве следует удерживать сирийского лидера Башара Асада "от нанесения бомбовых ударов по гражданским", заявил Джереми Хант

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Москву защитить гражданское население в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которое, согласно его утверждениям, страдает от ударов сирийских правительственных сил. Заявление Ханта было опубликовано в среду вечером на его странице в Twitter.

"Нанесение ударов по больницам в Идлибе - чудовищное деяние. Сирийский режим по-прежнему демонстрирует всю глубину своего падения, совершая атаки на гражданских лиц, которые пытаются найти убежище и защиту. Россия согласилась на деэскалацию в Идлибе, и я призываю Москву к тому, чтобы она удерживала президента Сирии Башара [Асада] от нанесения бомбовых ударов по гражданским", - говорится в твите Ханта.

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО. При этом, согласно утверждениям постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс, в результате обострения ударам артиллерии и авиации уже неоднократно подвергались больницы и школы, расположенные на территории провинции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.

Теги
СирияВеликобританияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезХант, Джереми
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