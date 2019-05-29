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Reuters: Турция освободила из тюрьмы ученого NASA, осужденного по обвинению в терроризме

Такой шаг может привести к смягчению напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, отмечает агентство

ТАСС, 29 мая. Власти Турции освободили из тюрьмы бывшего научного сотрудника NASA турецкого происхождения Серкана Гёльге, который в текущем году был приговорен к семи с половиной годам заключения по обвинению в принадлежности к террористической организации. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на супругу Серкана Гёльге.

Агентство отмечает, что решение освободить ученого NASA может привести к смягчению напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Отмечается, что Госдепартамент уже приветствовал освобождение Гёльге из тюрьмы властями Турции.

Reuters напоминает, что в апреле в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против турецких официальных лиц, которых американская сторона сочтет ответственными за заключение в тюрьму граждан США или турецких сотрудников консульства Соединенных Штатов в Турции.

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