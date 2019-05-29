Волкер сообщил, что решение о возможных переговорах Трампа и Зеленского пока не принято

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Администрация США пока не приняла окончательного решения о возможности проведения в ближайшее время встречи или телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Мы обсуждали [переговоры между двумя лидерами] с президентом Трампом после нашего возвращения. Пока решение о том, в каком формате они пройдут, не принято. Администрация США уверена в необходимости продолжать взаимодействие с Украиной, в том числе на уровне президентов", - заявил спецпредставитель США по Украине на вопрос о возможности телефонных переговоров или личной встречи президентов в течение следующих трех месяцев.

21 апреля президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал прошедшие выборы важным этапом в истории Украины. Американский лидер "подчеркнул непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины - в пределах ее международно признанных границ - и выразил готовность работать вместе Зеленским и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию" в стране.