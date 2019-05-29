ЦИК Болгарии утвердил итоги выборов в Европарламент

СОФИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Болгарии подвела в среду окончательные итоги выборов в Европейский парламент (ЕП), которые прошли в воскресенье, зафиксировав победу правящей в стране партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил".

Как сообщает Болгарское национальное радио, партия, которую возглавляет премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, получила 31,07% голосов избирателей и делегирует в Европарламент шесть депутатов. Ее основного соперника - Болгарскую социалистическую партию - поддержали 24,26% голосовавших (5 мандатов). Третье место занимает "Движение за права и свободы" - 16,55% (3 мандата). Своих представителей в Европарламент отправляют также партия "ВМРО - Болгарское национальное движение" - 7,36% (2 мандата) и объединения "Демократическая Болгария" - 6,06% (1 мандат).

Явка на выборах в ЕП в Болгарии составила 33,27%.

Лидер партии ГЕРБ, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов определил итоги кампании как "очень хорошие". "Результаты ГЕРБ очень хорошие. Среди работающих граждан, молодых людей и интеллигенции мы ведущая политическая сила. Мы проиграли БСП только среди пожилых людей, старше 60 лет, и малообразованных граждан", - прокомментировал Борисов итоги голосования перед журналистами.

В БСП итоги выборов в ЕП вызвали кризис: лидер партии Корнелия Нинова заявила о своей отставке, и 16 июня в Софии состоится партийный конгресс, который должен избрать нового лидера социалистов.

На выборах в Европарламент в стране были зарегистрированы 318 кандидатов из 13 партий, восьми коалиций и шести инициативных комитетов, которые выдвигали независимых кандидатов. В Европарламент от Болгарии были избраны 17 депутатов.