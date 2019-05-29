СМИ: закон о самороспуске Кнессета вынесут на утверждение депутатов в 23:30

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая. /ТАСС/. Закон о самороспуске Кнессета (парламента Израиля) будет вынесен на утверждение депутатов во втором и третьем (окончательном) чтениях в 23:30 (время совпадает с московским) 29 мая - за полчаса до истечения срока, отведенного законом Биньямину Нетаньяху на формирование правительственной коалиции. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

Нетаньяху еще 26 мая отдал распоряжение депутату от своей партии "Ликуд" Мики Зохару подготовить законопроект о самороспуске парламента. Документ был утвержден в предварительном чтении в понедельник, во вторник парламентарии приняли его в первом чтении большинством в 66 голосов против 44 при одном воздержавшемся. Его обсуждение во втором и третьем чтениях началось в полдень 29 мая. Утверждение этого закона в случае, если премьеру так и не удастся добиться формирования правительственной коалиции до 23:59 (время совпадает с московским) 29 мая, будет означать, что повторные выборы в Израиле состоятся 17 сентября.

Kan сообщает, что Нетаньяху в среду вечером сделал "последнее предложение" для достижения компромисса между партией русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом и двумя ультрарелигиозными партиями ШАС и "Яхадут ха-Тора" по порядку утверждения законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Либерман настаивает, что документ, утвержденный в предварительном чтении еще в прошлом году предыдущим составом парламента, должен быть принят без изменений. Религиозные партии пока отказываются при таком варианте входить в коалицию.

Партии "Ликуд" Нетаньяху пока не удается собрать минимальную стабильную правительственную коалицию, поддерживаемую 61 депутатом Кнессета (парламента) 21-го созыва. На настоящий момент в коалицию, по утверждениям партийных представителей, которых цитирует Kan, вошли 60 из 120 депутатов однопалатного израильского парламента 21-го созыва.