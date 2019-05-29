Волкер: Порошенко жаловался, что США недостаточно поддерживают его на выборах

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко жаловался, что администрация США сделала недостаточно для поддержки его кандидатуры на президентских выборах. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Президент Порошенко жаловался нам, что мы делаем недостаточно, чтобы поддержать его. Наш ответ был таков - мы не выбираем людей, мы придерживаемся принципов и политики. Кто бы не возглавил Украину, мы продолжим совместную работу", - сказал спецпредставитель США.

Волкер не уточняет, когда и при каких обстоятельствах Порошенко сделал это заявление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Порошенко среди прочих политиков раскритиковал такое решение, назвав его антиконституционным. Согласно последним опросам общественного мнения, партия "Слуга народа" имеет около 40% поддержки, в то время как "Блок Петра Порошенко" - менее 10%.