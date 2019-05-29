Комиссия по запрещению ядерных испытаний не фиксировала нештатных событий в России

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/. Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) не фиксировала нештатных событий, системы мониторинга ядерных испытаний работают в обычном режиме. Об этом сообщили ТАСС в ПК ОДВЗЯИ на просьбу прокомментировать утверждения генерала США Роберта Эшли о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности.

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ стран. Основной задачей этой комиссии является проведение необходимых мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту его запуска верификационного механизма. Поскольку ДВЗЯИ еще не вступил в силу, организация называется Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Международная система мониторинга ОДВЗЯИ работает в обычном режиме и не фиксировала каких-либо необычных событий. ОДВЗЯИ уверена в способности системы мониторинга фиксировать ядерные испытания в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Режим верификации ДВЗЯИ работает и эффективен: более 300 станций мониторинга развернуто по всему миру и транслируют данные", - говорится в заявлении пресс-службы Подготовительной комиссии, предоставленном ТАСС.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. В день открытия его к подписанию его подписали Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Сейчас договор подписан 183 и ратифицирован 166 государствами, однако до сих пор не вступил в силу, поскольку его подписали, но не ратифицировали США и некоторые другие страны. ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.

Ранее в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выступил с утверждением, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. По его версии, шаги России в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.