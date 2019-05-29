Прокуратура Юты запросила улики и документы у защиты россиянина, выданного Грузией

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Прокуратура американского штата Юта направила запрос о предоставлении ей вещественных улик и документов, которые намерена использовать во время судебного разбирательства защита россиянина Олега Тищенко, выданного Грузией Соединенным Штатам и обвиняемого в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей. С соответствующими сведениями корреспондент ТАСС ознакомился в среду в базе данных американской судебной системы.

Запрос, подписанный прокурором Юты Джоном Хубером и его заместителем Карлосом Эскедой, датирован 28 мая. Сторона обвинения хочет получить для ознакомления "документы и материальные объекты, которые обвиняемый намерен использовать в качестве доказательства на суде", "отчеты об исследовании или экспертизе <...>, подготовленные свидетелем, которого обвиняемый намерен вызвать на разбирательство". Прокуратура также просит направить ей копии заявлений и показаний экспертов, привлеченных адвокатами россиянина.

Обвинение согласно ознакомиться с запрошенными материалами в любое подходящее время, но хочет получить их "не позднее, чем за пять рабочих дней до [начала] судебного разбирательства". Оно намечено на 19 августа. Прокуратура уведомила о направлении защите Тищенко копий своих документов и аудиозаписи разговора Кена Салливана, датированной 6 июня 2016 года.

Дело Тищенко

По версии американской стороны, Тищенко 22 июня 2011 года обратился к пользователям онлайн-форума поклонников тренажеров воздушного боя с просьбой помочь ему с доставкой в Москву руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16, которые он собирался приобрести на интернет-аукционе eBay, но не мог получить из-за "ограничений, наложенных на зарубежных покупателей". Один из пользователей под псевдонимом Moby получил инструкцию на свой адрес в США и переправил ее в Москву. Как установило Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, этим пользователем является американский гражданин Кеннет Салливан.

МВБ США в рамках второй фазы расследования в марте 2016 года выделило агента, который познакомился с россиянином на онлайн-форуме поклонников тренажеров воздушного боя и предложил свои услуги в получении летных инструкций. По версии американцев, Тищенко заинтересовался руководствами к 26 образцам воздушной техники, включая F-16C, A-10, F-35 и F-22. Россиянин, как утверждает МВБ, знал, что таким образом совершает уголовно наказуемое деяние в США. Переговоры агента МВБ и Тищенко велись на сервисе связи Skype и запротоколированы американской стороной в качестве доказательства.

Американские власти предъявили россиянину обвинения заочно еще 15 июня 2016 года, однако арестовать его смогли только в этом году после того, как Грузия удовлетворила запрос США на выдачу подозреваемого. Ответчику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет в случае признания его виновным. Тищенко не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Посольство РФ в США заявило, что признаки провокации со стороны американских спецслужб имеются в деле россиянина Тищенко.