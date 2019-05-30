Эксперт: утверждения США о проведении РФ ядерных испытаний сомнительны

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Утверждения властей США о вероятном продолжении проведения Россией ядерных испытаний вызывают сомнения и вопросы. Такое мнение выразил в среду в беседе с корр. ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя высказывания директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенанта Роберта Эшли о возможном нарушении Россией моратория на проведение ядерных испытаний.

Авторитетный американский специалист сообщил, что подозрения США связаны с ядерным полигоном на Новой Земле. "[Однако] в данный момент есть серьезные вопросы относительно того, имеются ли новые свидетельства, заставляющие разведывательное сообщество США предположить, что Россия проводит сверхкритические испытания на Новой Земле, или что есть новая интерпретация тех же самых основных наборов фактов либо признаков или сигналов. Ясности нет", - сказал Кимболл.

При этом он напомнил, что еще в 2016 году правительство США в своих официальных докладах говорило, что ни одно государство не нарушает ДВЗЯИ. "Что изменилось? Генерал Эшли не дал ответа на этот вопрос", - заявил американский специалист. Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

"В фундаментальном плане неясно, есть ли у американского разведывательного сообщества какая-то новая информация, подкрепляющая утверждение о том, что Россия, вероятно, нарушает ДВЗЯИ", - повторил эксперт.

Выступая в среду на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, шеф американской военной разведки заявил: "Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности". Однако Эшли ушел от прямого ответа на несколько раз адресованную ему просьбу уточнить, полагают ли Соединенные Штаты, что Россия действительно проводит такие испытания. "Должен сказать, что, по моему мнению, у них [россиян] есть потенциал, позволяющий делать это", - сказал в ответ военачальник.

Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти три десятка лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.

Возможность ратификации ДВЗЯИ

Кимболл отметил, что нынешняя американская администрация обвиняет Россию в возможном нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но сама никогда не рассматривала возможность направления этого документа на ратификацию в Сенат Конгресса США.

Кимболлу был задан вопрос о том, можно ли говорить о какой-то эволюции в позиции администрации во главе с президентом Дональдом Трампом, касающейся возможности ратификации Соединенными Штатами ДВЗЯИ. "Я бы сказал, эволюции нет, так как они [должностные лица нынешней исполнительной ветви власти США] никогда не рассматривали серьезно возможность этого <...> Я как факт знаю, что эта администрация не проводила межведомственное обсуждение вопроса о том, следует ли США рассмотреть возможность поддержки ДВЗЯИ", - подчеркнул в ответ авторитетный американский эксперт.

При этом он напомнил, что "<...> ни один из официальных представителей администрации [Трампа] не выступал с заявлением насчет того, почему ДВЗЯИ может отвечать интересам национальной безопасности США <...>".

Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

Предыдущая администрация США во главе с Бараком Обамой заявляла о намерении добиваться ратификации ДВЗЯИ, однако так и не направила это соглашение на рассмотрение верхней палаты Конгресса. На ратификацию в Сенат ДВЗЯИ был внесен в 1999 году Биллом Клинтоном. Законодатели тогда выступили против этого соглашения. Джордж Буш - младший за восемь лет пребывания у власти не предпринимал попыток уговорить Сенат пересмотреть решение. Проведение наземных ядерных испытаний США прекратили в 1963 году. А в 1992 году Вашингтон ввел мораторий на проведение подземных ядерных испытаний.

Для вступления ДВЗЯИ в силу необходимо, чтобы его членами стали все страны, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями для его создания. Такой перечень был составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, в него вошли 44 государства. Из этих необходимых участников договор ратифицировали 36 стран. ДВЗЯИ подписали, но не ратифицировали восемь государств: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США. Кроме того, документ еще не подписан Индией, КНДР и Пакистаном.