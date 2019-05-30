Гуайдо заявил, что уличные протесты продолжатся после провала переговоров в Норвегии

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что народ Боливарианской Республики вновь выйдет на улицы страны после того, как переговоры между его сторонниками и представителями президента Николаса Мадуро в Норвегии завершились безрезультатно. Соответствующее заявление он сделал в среду во время интервью с каналом Fox Business.

"Не было достигнуто соглашение, поэтому единственный шанс, который мы имеем - остаться на улицах", - сказал он. Политик добавил, что венесуэльская оппозиция "намерена достичь разрешения конфликта".

Ранее Гуайдо заявил, что встреча между представителями властей Венесуэлы и оппозицией, которая прошла в Осло, "завершилась без достижения соглашения".

В распространенном в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.