Экс-президент Австрии: экономическое сотрудничество с КНДР - ключ к миру в регионе

СОГВИПХО /Республика Корея/, 30 мая. /ТАСС/. Ключ к установлению прочного мира на Корейском полуострове лежит в укреплении экономического сотрудничества с КНДР. Об этом заявил экс-президент Австрии Хайнц Фишер, занимавший этот пост с 2004 по 2016 год, выступая в четверг с речью на проходящем в Республике Корея Чеджудосском форуме за мир и процветание.

"Экономическое сотрудничество должно стать таким прочным, что потребует политического сотрудничества. В этом случае связи окрепнут так, что война станет невозможной", - уверен Фишер, приведя в пример взаимодействие между Францией и Германией после 1945 года.

Говоря о ситуации на Корейском полуострове, он также призвал стороны "не отказываться от сотрудничества с противником", какой бы сложной ни была ситуация. "Только продолжая взаимодействие ради достижения единой цели, можно преодолеть все противоречия", - уверен экс-президент Австрии.

Фишер подчеркнул важность соблюдения всеми сторонами международного законодательства и взятых ранее на себя обязательств. В этой связи он раскритиковал действия американского президента Дональда Трампа. "Решения Трампа по иранской ядерной сделке, выход США из Парижского соглашения по климату делают перспективы диалога с Северной Кореей по денуклеаризации еще более туманными", - отметил политик.

Он призвал мировое сообщество извлечь уроки из истории, подчеркнув, что односторонние действия и национализм никогда не доводили до добра ни одно государство.