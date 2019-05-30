МИД Китая: отношения Пекина и Москвы не нацелены против третьих стран

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Российско-китайские отношения не направлены против других стран, однако готовы выдержать любые вызовы с их стороны. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Двусторонние отношения не направлены против каких-либо третьих сторон, однако выстоят перед любыми попытками третьих сторон навредить им", - сказал он.

"В международной обстановке наблюдаются изменения, которых не было в прошлом столетии. Унилатерализм и практика притеснения укрепляются, что представляет собой серьезный вызов базовым нормам системы глобального управления. В разных частях мира вспыхивают конфликты, человечество сталкивается с множеством вызовов и угроз. Несмотря на эти негативные тенденции, отношения Китая и России продолжают здоровое развитие, и становятся все более зрелыми, стабильными и энергичными", - отметил он.

Как указал дипломат, КНР и РФ ведут активное сотрудничество на международной арене. "Две страны твердо выступают в поддержку международной системы во главе с ООН для поддержания миропорядка на основе международного права во имя глобального мира, стабильности и справедливости. Наши страны непоколебимо выступают за многосторонность и открытую глобальную экономику. Все это выступает в качестве стабилизирующей силы на быстро меняющемся международном ландшафте", - подчеркнул он.

По его словам, всего председатель КНР намерен посетить два российских города - он нанесет госвизит в Москву и затем отправится в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ. Как отметил замглавы МИД Китая, он не сомневается в успешности предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию. "Он откроет новую эру в российско-китайских отношениях и представит еще более сильный импульс их развитию, а также глобальному миру и стабильности", - добавил Чжан Ханьхуэй.

Как указал он, отношения лидеров двух стран выступают одним из важных факторов развития двустороннего сотрудничества. "С 2013 года председатель Си Цзиньпин и президент Путин встречались в общей сложности 28 раз в ходе различных двусторонних и многосторонних мероприятий. Они установили как деловые, так и личные, дружеские отношения", - отметил дипломат. По его словам, в ходе визита, главы государств примут участие в широком круге праздничных мероприятий в честь 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.