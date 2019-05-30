Маас: Германия и Франция продолжат помогать Украине в урегулировании конфликта

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на востоке страны и в осуществлении реформ. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Киев.

"Для меня важно вместе с французским коллегой отправиться в Киев, чтобы дать ясно понять, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины, но совсем наоборот", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

По мнению Мааса, граждане Украины связывают с избранием нового президента Владимира Зеленского большие надежды. "Мы хотим предложить Зеленскому нашу помощь с тем, чтобы эти ожидания оправдались, - указал он. - Для этого необходимы дальнейшие реформы, особенно в области борьбы с коррупцией".

Одновременно глава МИД ФРГ подчеркнул, что "жители востока Украины нуждаются, наконец, в мире". "Динамика, которая исходит от этих выборов [президента], предлагает шанс преодолеть застой и претворить в жизнь мирный план - минские соглашения", - полагает Маас. "Германия и Франция намерены всеми силами помогать в этом деле. Мы будем также требовать от России конструктивного вклада в это", - утверждал германский министр.

Ранее МИД ФРГ сообщил, что Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудят с Зеленским урегулирование конфликта в стране, а также реализацию реформ. Заявленная цель визита - сдвинуть с мертвой точки мирный процесс на востоке Украины.