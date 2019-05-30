Эксперт: в КНДР впервые в истории страны появился средний класс

СОГВИПХО /Республика Корея/, 30 мая. /ТАСС/. В КНДР идет процесс формирования среднего класса. Об этом заявила Катарина Зельвегер, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете, выступая в четверг на семинаре на полях проходящего в Республике Корея Чеджудосского форума за мир и процветание.

"В последние годы в КНДР мы наблюдаем возникновение среднего класса. Эта прослойка пока не такая большая и в основном присутствует в крупных городах, но не так давно ее не было в принципе", - отметила Зельвегер.

По ее словам, представители нового для КНДР класса являются весьма обеспеченными людьми. Как правило, они владеют собственным жильем, автомобилями, мобильными телефонами. Они носят модную одежду, посещают дорогие рестораны и курят импортные сигареты. У женщин есть драгоценные украшения. Большинство из них заняты в коммерческой деятельности, которая приносит солидные по северокорейским меркам заработки.

"Однако самые большие перемены произошли в головах северокорейцев, - утверждает Зельвегер, часто посещающая Северную Корею, где руководит небольшой гуманитарной организацией. - В КНДР появилось поколение, которое росло в то время, когда карточная система фактически перестала работать и режим перестал централизовано и бесплатно снабжать граждан продуктами, одеждой и остальными товарами". Эти люди, отмечает Зельвегер, сильно отличаются от общей массы населения - они способны критически мыслить, самостоятельно принимать решения, у них есть склонность к предпринимательству.

В то же время большинство граждан КНДР продолжают жить в нищете, и введенные Совбезом ООН в 2017 году санкции лишь усугубляют ситуацию, утверждает Зельвегер.