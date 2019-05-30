Глава МИД Украины не будет сопровождать Зеленского во время его первого зарубежного визита

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет сопровождать президента Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель 4-5 июня, однако участвует в его подготовке. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в четверг.

"Нет, не планирую", - ответил Климкин агентству УНИАН на вопрос, поедет ли он с Зеленским в Брюссель.

При этом министр заверил, что помогает с подготовкой визита. "Мы готовим все это", - заверил он.

Зеленский с 4 по 5 июня будет находиться в Брюсселе с первым зарубежными визитом в качестве главы государства. Как сообщали в пресс-службе президента, запланированы встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Украины, как добавили в его администрации, проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах на Украине.

Климкин, занимавший свой пост с июня 2014 года, подал заявление об отставке после избрания Зеленского главой государства. В дальнейшем министр заявил, что намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Верховную раду 21 июля.