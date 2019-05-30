Рада постановила отметить на государственном уровне юбилей Ильи Репина

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление о праздновании 175-летия со дня рождения русского живописца Ильи Репина. За соответствующее решение проголосовал в четверг 241 депутат из 226 необходимых.

Украинские парламентарии своим голосованием дополнили принятое ранее постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году" новым абзацем следующего содержания: "5 августа - 175 лет со дня рождения Ильи Репина (1844-1930), художника".

Документом предусматривается празднование юбилея на общегосударственном уровне на Украине. Авторами инициативы выступила группа депутатов от разных политических сил.

Илья Репин родился в городе Чугуев Харьковской губернии, на территории нынешней Украины.