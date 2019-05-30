Тимошенко предлагает сформировать временное правительство Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание на Украине временного правительства. Об этом она сообщила журналистам в четверг в кулуарах Верховной рады.

"Парламент не просто должен удовлетворить эту отставку [премьер-министра Владимира Гройсмана], а обязан уволить это правительство, а потом сформировать временное правительство, которое уже сможет работать в контексте стратегий, которые люди ожидали от президентских выборов", - сказала она.

Политик считает, что Гройсман продолжает политику, за которую "народ отправил Порошенко в отставку".

О решении уйти в отставку украинский премьер объявил 20 мая после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации в обращении к народу заявил, что правительство должно сложить полномочия. В четверг Рада рассматривает заявление Гройсмана об отставке. В случае его удовлетворения, согласно действующему законодательству, вместе с премьером в отставку уйдет и все правительство.