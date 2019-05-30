Турчинов назвал сокращение населения одной из главных угроз нацбезопасности Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Быстрое сокращение населения Украины становится для нее одной из главных угроз, причем не просто для национальной безопасности страны, но и для самого существования нации. Об этом заявил в четверг экс-секретарь Совета нацбезопаности и обороны (СНБО), из лидеров партии "Народный фронт" Александр Турчинов во время 8-го Национального молитвенного завтрака Украины.

По его словам, проблему сокращения населения надо искать не только во внешней агрессии "или в высоком уровне жизни в странах Европы, куда стремятся выезжать соотечественники". "Проблему надо искать внутри нашей страны", - цитирует Турчинова пресс-служба "Народного фронта". Он объяснил, что главная проблема - это "неверие и отчаяние, царящие на Украине, токсическая атмосфера тотального недоверия и агрессивности".

Он отметил, что ежегодно на Украине растет смертность и снижается рождаемость. "Реальных показателей количества людей, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотики, официальная статистика даже не способна привести", - сказал экс-секретарь СНБО.

По приведенным Турчиновым данным, 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, а 3,2 млн - уже постоянно работают за пределами страны и "большинство из них не планируют возвращаться домой". "В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - подчеркнул он.

По его мнению, для сохранения страны и народа "от разрушения и морального разложения необходимо строить страну на вечных евангельских ценностях". В основе этого фундамента, в частности, находится, по его словам, институт семьи, развитие и защита которого должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины. Турчинов отметил, что сейчас на Украине отсутствует государственная организация, которая официально занималась бы вопросами семьи и призвал к созданию такого учреждения.

Население Украины постоянно сокращается

Тенденция сокращения населения Украины сохраняется. По данным Госстата, с начала этого года на Украине число умерших превысило число рожденных более чем на 83 тыс. человек. На 48 рожденных приходится 100 умерших. В течение января-марта текущего года украинцев стало меньше на 73,7 тысячи человек. По состоянию на 1 апреля численность населения в стране составляла 42,0795 млн человек. И к концу года, по прогнозам специалистов, численность населения Украины уменьшится до 42 млн.

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) прогнозирует, что население страны к 2050 году может сократиться более чем на 12 млн человек и составит около 30 млн. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, с нынешними темпами сокращения населения и смертности через 180 лет украинцев просто не останется.

"Население Украины сокращается неустанными темпами. Ежегодно нас становится на 200-300 тыс. меньше. И это не считая процессы отрицательной миграции. Если не будет изменена гуманитарная политика государства, то население Украины вымрет полностью в среднем через 180 лет", - подчеркнула во время "круглого стола" Богомолец, которую цитирует пресс-служба Рады.

В восточных областях ситуация еще хуже. По словам Богомолец, если смертность продолжит превышать рождаемость, система здравоохранения будет недоступна, не изменится гуманитарная политика, то население этого региона вымрет через 80-100 лет, что составляет лишь три поколения. С учетом эмиграции это время может сократиться вполовину - до 40 лет.

Депутат считает, что главной задачей реформирования здравоохранения должно стать увеличение продолжительности жизни. Одним из элементов этой стратегии является, по ее словам, закон "Об общеобязательном государственном медицинском страховании", проект которого уже три года блокируется в парламенте бизнесом, имеющим частные страховые компании.

В 2001 году, когда была проведена первая и пока последняя перепись в независимой Украине, численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.