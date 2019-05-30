Экс-посол Грузии на Украине обратился к Зеленскому с просьбой о гражданстве

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Бывший посол Грузии на Украине Григол Катамадзе публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о предоставлении украинского гражданства. Об этом он сообщил в комментарии украинскому интернет-изданию "Гордон".

"Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве", - сказал он.

Катамадзе добавил, что решение отказаться от гражданства Грузии было для него тяжелым и серьезным шагом. "Но мне очень важно и интересно быть причастным к позитивным изменениям, которые - абсолютно в этом убежден - будут происходить на Украине", - отметил он.

28 мая президент Украины вернул бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство.