В Лондоне заявили, что не меняли подхода относительно процесса выдачи виз дипломатам из РФ

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Данные газеты The Times об увеличении дипломатического состава посольства РФ в Лондоне не соответствуют действительности, поскольку британские власти не меняли своего подхода относительно процесса выдачи виз российским дипломатам. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства в Великобритании, который прокомментировал публикацию издания, в которой утверждалось, что Лондон впервые позволил увеличить дипломатический состав российского посольства после инцидента в Солсбери.

"Посольство не располагает какой-либо информацией об изменении позиции Великобритании относительно выдачи виз российским дипломатическим сотрудникам. Об отсутствии подвижек в этом вопросе, судя по содержанию статьи, свидетельствует и заявление пресс-секретаря Форин оффиса", - сказал он.

Российский дипломат напомнил, что "решение британских властей о высылке 23 российских дипломатов принималось на скорую руку и под абсолютно надуманным предлогом, поскольку до сих пор никаких официальных итогов расследования инцидента в Солсбери представлено не было". "Такие шаги в дипломатической практике, безусловно, предполагают зеркальные меры, поэтому аналогичное количество британских дипломатов на основе взаимности было выслано из Москвы, что, безусловно, не могло не отразиться и на функционировании дипмиссии Великобритании", - отметил он.

"Убеждены, что столь непродуманные действия подрывают нормальные дипломатические контакты, которые, к сожалению, сведены в настоящий момент к минимуму. Как представляется, это было частью антироссийской кампании правительства Терезы Мэй, которая в скором времени покинет свой пост. Хотели бы подчеркнуть, что не мы стали инициаторами запуска процесса деградации двусторонних отношений. Это был выбор британской стороны, которым официальный Лондон, по сути, загнал себя в тупиковую ситуацию. Россия же всегда последовательно выступала за качественно другое взаимодействие с Великобританией", - добавил пресс-секретарь.

The Times ранее в четверг опубликовала материал, в котором утверждалось, что число дипломатов в посольстве РФ в Лондоне с января этого года выросло с 40 до 44.

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