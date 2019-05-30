Поездка Зеленского в Берлин может состояться во второй половине июня

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата обсуждается", - цитирует его агентство Укринформ.

Боднар также сказал, что вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что первый зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский совершит с 4 по 5 июня в Брюссель, где запланированы его встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.