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Поездка Зеленского в Берлин может состояться во второй половине июня

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что точная дата пока обсуждается

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня. Об этом сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата обсуждается", - цитирует его агентство Укринформ.

Боднар также сказал, что вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что первый зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский совершит с 4 по 5 июня в Брюссель, где запланированы его встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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УкраинаГерманияФранцияТуск, ДональдСтолтенберг, ЙенсЮнкер, Жан-КлодЗеленский, Владимир Александрович
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