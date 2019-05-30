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Возобновление санкций США в отношении Ирана

Госдеп: США ответят с применением военной силы в случае нападения Ирана

Спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон осуществил перестановку военных сил и средств в регионе

ТАСС, 30 мая. Спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты ответят с применением военной силы в случае нападения со стороны Ирана. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Израиль в составе американской правительственной делегации. Его слова в четверг приводит агентство Reuters.

"Если мы [США] подвергнемся нападению со стороны Ирана, то обещаем ответить с использованием силы, - сказал он. - Мы осуществили перестановку военных сил и средств в регионе".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома информировало, что старший советник президента США Джаред Кушнер, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт и спецпредставитель Госдепа по Ирану Брайан Хук на этой неделе посетят Марокко, Иорданию и Израиль, где обсудят экономическую часть американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Поездка продлится до пятницы.

Теги
СШАИранВозобновление санкций США в отношении Ирана
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