Зеленский встретился с родственниками украинцев, удерживаемых в Донбассе и России

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые содержатся под стражей в Российской Федерации и находятся в плену на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации главы государства.

"Мы [администрация президента] пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших парней", - обратился Зеленский к участникам во время встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул президент.

Ранее Зеленский встретился с председателем комитета общественной организации "Союз матерей" и матерью волонтера, который попал в плен в 2014 году, Лидией Мисюренко.

"Мы оставили свои пожелания, свои проекты, почти каждый что-то написал. Я считаю, что это первый продуктивный шаг на фоне того, что пять лет предыдущий президент нас не слышал, не видел", - сказала она в эфире канала "112 Украина".

По ее словам, президент учел пожелания о создании специальной группы, куда бы входили родственники пленных. Мисюренко также попросила Зеленского привлечь к вопросу освобождения пленных главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Сам Медведчук ранее заявил, что не видит смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией, поскольку позиция президента, которую он сформулировал, "полностью противоречит мирному плану, который предусматривает автономию для этих территорий".