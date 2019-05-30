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Партия Зеленского инициирует закон об отзыве депутата Рады избирателями

Глава партии Дмитрий Разумков отметил, что отзыв будет грозить за невыполнение норм, голосование за других депутатов или непосещение заседаний

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", от которой выдвигался на выборы президент Украины Владимир Зеленский, намерена предложить законопроект об отзыве депутата Верховной рады избирателями. Об этом заявил в четверг глава партии Дмитрий Разумков.

"Мы будем инициировать закон об отзыве народного депутата, где будет прописано, что за невыполнение норм, за кнопокодавство (голосование одного депутата за других парламентариев в их отсутствие - прим. ТАСС), непосещение заседаний Верховной рады будет возможность отозвать его", - сказал он в эфире украинского телеканал NewsOne.

Разумков уточнил, что такая возможность будет предусмотрена для избирателей и соответствовать практике трудовых отношений. "Это будет корректно по отношению к работодателю, который берет на работу народных депутатов", - пояснил он.

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