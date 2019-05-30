Партия Зеленского инициирует закон об отзыве депутата Рады избирателями

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", от которой выдвигался на выборы президент Украины Владимир Зеленский, намерена предложить законопроект об отзыве депутата Верховной рады избирателями. Об этом заявил в четверг глава партии Дмитрий Разумков.

"Мы будем инициировать закон об отзыве народного депутата, где будет прописано, что за невыполнение норм, за кнопокодавство (голосование одного депутата за других парламентариев в их отсутствие - прим. ТАСС), непосещение заседаний Верховной рады будет возможность отозвать его", - сказал он в эфире украинского телеканал NewsOne.

Разумков уточнил, что такая возможность будет предусмотрена для избирателей и соответствовать практике трудовых отношений. "Это будет корректно по отношению к работодателю, который берет на работу народных депутатов", - пояснил он.