Партия Зеленского будет добиваться включения США в нормандский формат

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", от которой выдвигался в президенты Владимир Зеленский, намерена добиваться включения США в нормандский формат переговоров (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава партии Дмитрий Разумков.

"Мы видим дальнейшее развитие ситуации, связанное с движением в сторону мира и прекращением огня в Донбассе. Это нормандский формат. Возможно, если получится, мы стремимся и будем предлагать формат расширить за счет США", - сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.

Разумков уточнил, что в партии рассматривают возможность расширить данный переговорный формат не только за счет США, но и Великобритании. "Эти два государства являются подписантами Будапештского меморандума. Консолидация этих усилий на базе "Нормандии" даст возможность эффективнее влиять на процесс", - пояснил он.

Глава партии выразил уверенность, что встреча в нормандском формате состоится, но не смог назвать дату ее возможного проведения. Разумков также допустил и прямые переговоры между президентами России и Украины, если "это будет единая консолидированная позиция с зарубежными партнерами Украины". "Если будет выработана единая позиция о том, что это даст возможность эффективнее добиваться целей, которые ставит перед собой президент в интересах нашего государства, такой формат тоже возможен", - добавил он.